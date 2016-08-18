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Облигация как альтернатива вкладу: инструкция по применению

Доходность банковских вкладов продолжает снижаться. Самое время обратить внимание на другие инструменты финансового рынка. По мнению Евгения Богатырева, директора инвестиционной компании, соучредителя проекта finadviser.org в городе Иркутске и Иркутской области, альтернативой банковским депозитам могут стать облигации. О плюсах и минусах этого инструмента он рассказал SIA.RU.

Ставки по рублевым депозитам снижаются уже больше года. Только в июле, по информации РБК, средняя доходность трехлетних банковских депозитов уменьшилась на 0,31 п.п., до 7,95%, вкладов на год – на 0,27 п.п, до 8,8%. Ставки валютных вкладов и вовсе стремятся к нулю. «В связи с этим, у клиентов резко возрос интерес к альтернативным инструментам, – говорит Евгений Богатырев. – В частности, к облигациям».

Российские корпоративные облигации и ОФЗ

– В начале 2016 года большим спросом пользовались российские корпоративные облигации и ОФЗ. На фоне низких цен на нефть и коррекции рынков рисковых активов многие государственные и корпоративные облигации торговались ниже номинала. Например, в январе 2016 года мы покупали клиентам ОФЗ разных выпусков с доходностью к погашению в районе 15% годовых.

Мы рекомендовали воспользоваться ситуацией для покупки долгосрочных ОФЗ, доходность от операций по которым в ближайшие полгода могла существенно превысить доходность по банковским депозитам.

Данная идея была полностью отработана, и уже в июне мы закрывали данную инвестидею по цене более 102% от номинала.

То есть покупка облигаций дала прирост:

за счет восстановления стоимости самих облигаций и движения цены обратно к номиналу. Это произошло на фоне цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России, замедления темпов роста инфляции в РФ, покупки нерезидентами нашего рынка и в частности облигаций.

за счет купона, сопоставимого с вкладами в надежном банке (на момент покупки ставка купона по ОФЗ была в районе 8-9%).

Даже сейчас можно купить облигации и получать доходность выше, чем по вкладу, открытому в том же банке.

Например, один из вкладов Россельхозбанка позволяет получить доходность 8,1%, а у облигации банка с погашением в 2019 году – ставка 10,2% годовых. Покупка облигации на счете ИИС позволит избежать уплаты НДФЛ как раз на период трех лет, то есть до погашения. Стоит учитывать, что есть ограничение по максимальной сумме пополнения счета в течение года – 400 000 рублей. Все выплаченные купоны попадают на счет ИИС.

Плюсы:

Рублевые облигации государства и субъектов федерации обладают абсолютной надежностью.

Регулярный денежный поток – выплата купонов по облигациям происходит два раза в год. Получение дохода от повышения курса облигации – весь доход принадлежит инвестору.

Возможность досрочной продажи – механизм выплаты НКД (накопленный купонный доход). В случае продажи инвестору платится НКД из расчета «количество дней владения*годовая доходность».

Возможность покупки облигаций по цене ниже номинала (дополнительная возможность заработать доход от роста курса облигаций).

Льготный режим налогообложения по государственным облигациям (федеральные, субфедеральные и муниципальные облигации).

Рынок облигаций наиболее развитый и ликвидный.

Количество выпусков облигаций на Московской бирже – более 3 000 выпусков. Капитализация индекса государственных облигаций RGBITR – более 3 трлн рублей Капитализация индекса корпоративных облигаций MCXCBITR – более 600 млрд рублей Ежедневный объем торгов облигациями на Московской бирже – свыше 200 млрд рублей

Минфин уже подготовил законопроект об освобождении купонного дохода по корпоративным облигациям от НДФЛ. Если документ будет принят и опубликован до декабря 2016 года, то нововведения вступят в силу уже с 1 января 2017 года.

Покупка российских облигаций на счете ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет) – возможность избежать уплаты НДФЛ 13% в течении трех лет (льготный режим налогообложения).

Минусы:

Обладают бОльшим риском по сравнению с вкладами (вклады застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей). При дефолте эмитента по облигации есть риск непогашения выпущенных облигаций.

Так как облигации – биржевой инструмент, то цены могут колебаться во времени (выше или ниже номинала). Рыночный риск облигаций – это риск изменения стоимости облигации в результате динамики уровня стоимости или волатильности текущей рыночной доходности.

Для покупки-продажи облигаций требуется квалифицированная помощь инвестиционного консультанта. Если депозит – это массовый продукт, то облигация требует от инвестора специальных знаний. Именно поэтому нужно качественно подходить к выбору надежных эмитентов (соотносить параметры риск-доходность с профилем клиента).

Еврооблигации

Рынок еврооблигаций (как российских эмитентов, так и иностранных) активно рос на протяжении первого полугодия. Многие эмитенты сейчас торгуются выше номинала. Но на рынке еще можно найти отдельные бумаги качественных эмитентов с международными инвестиционными рейтингами не ниже BBB- (BB-) и доходностью более 5-7% в долларах США (Например, Seagate Technology , Western Digital Corp, BARCLAYS BANK PLC). Еврооблигации выросли параллельно росту на рынке акций.

В качестве одного из примеров примера могу рассказать о нашей рекомендации. В апреле 2016 года мы покупали в портфели наших клиентов еврооблигации Western Digital с погашением в 2024 и 2023 годах. Компания Western Digital (компания, специализирующаяся на производстве компьютерной электроники) объявила о предстоящем слиянии с SanDisk (другим гигантом отрасли, который специализируется на компактных хранителях данных). В марте 2016 года собрания акционеров обеих компаний практически единогласно (более 90% голосов) одобрили слияние SanDisk и Western Digital.

Облигации с погашением в 2024 г. и купоном 10,5% в валюте тогда можно было купить за 98% от номинала. Сейчас, в августе, бумаги торгуются на уровне 110% от номинала.

Рост облигаций более чем 10% + купон 10% в долларах дали возможность хорошо заработать нашим клиентам, а также получить отличную альтернативу долларовым вкладам (тем более на фоне постоянно снижающихся доходностей по валютным депозитам).

Плюсы

Возможность диверсифицировать свои вложения в разных валютах, получить доходность выше, чем по вкладам.

Возможность покупки еврооблигаций по цене ниже номинала (дополнительная возможность заработать доход от роста курса облигаций).

Регулярный денежный поток – выплата купонов по еврооблигациям происходит два раза в год.

Возможность досрочной продажи в любой момент.

Возможность приобретения облигаций маленькими лотами на Московской Бирже. От 1000 долларов (в том числе приобретение на счете ИИС). Сейчас на Московской Бирже торгуются несколько выпусков еврооблигаций в долларах таких эмитентов, как Промсвязьбанк, Внешэкономбанк, АФК Систем а, Полюс Золото, Министерство Финансов РФ с доходностью от 4 до 10% в валюте.

Минусы: