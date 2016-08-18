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Ипотека в Иркутской области стала доступнее

Размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотечного кредита в Иркутской области составил в первом полугодии 2016 года 64,3 тыс. рублей в месяц – это почти на 5% меньше, чем год назад.

Фото А. Федорова

Доступность выше

Национальное бюро кредитных историй рассчитало рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита в первом полугодии 2015 года.

В среднем по России он составил 73,2 тыс. рублей – на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда для обслуживания ипотеки доход среднестатистической российской семьи должен был составлять 74,4 тыс. рублей.

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей по ипотеке к ежемесячным доходам семьи на уровне 1/3. В этом случае, по мнению НБКИ, обслуживание ипотеки является для заемщика относительно «комфортным», а риск дефолта представляется минимальным.

«От того, насколько ответственно подойдет заемщик в оценке своих возможностей при принятии решения о получении кредита, зависит качество жизни его семьи в течение довольно продолжительного периода времени, – прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

– Крайне важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни».

Иркутянам ипотека «по карману»

В Иркутской области, судя по данным исследования, ипотека за год стала еще более доступной, чем в целом по России. Так, если по итогам первого полугодия прошлого года для комфортного обслуживания ипотечного кредита семье необходимо было зарабатывать 67,5 тысяч рублей в месяц, то по итогам первого полугодия 2016-го достаточно и 64,3 тыс. рублей. Снижение рекомендованного дохода за год составило 4,8%.

Иркутскстат приводит следующие данные по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников организаций в Иркутской области: в мае 2016 года она составляла более 37,4 тысяч рублей.

Если предположить, что каждый из супругов зарабатывает в пределах этой суммы, то ипотека – при среднем размере кредита в 1,678 тысяч рублей и среднем сроке в 168,4 месяца – действительно окажется семье по карману.

К слову, банки отмечают, что в этом году спрос на ипотечное кредитование в Иркутской области значительно вырос. Так, лидер рынка – Сбербанк – в первом полугодии 2016 года выдал в регионе на 20% больше ипотечных кредитов, чем в первом полугодии 2015-го (5129 против 4215). Вырос и общий объем выданных средств: в прошлом году за январь-июнь было выдано 5680 млн рублей, в этом – 7123 млн рублей.