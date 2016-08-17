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Уголовное дело по факту гибели рабочего на СПК «Окинский» направлено в суд

Следственными органами СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника автотранспортного цеха СПК «Окинский». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 Уголовного Кодекса Российской Федерации (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в начале марта текущего года обвиняемый нарушил требования охраны труда и техники безопасности, доверив управление грузовиком водителю, не имевшему удостоверения нужной категории. Во время движения задним ходом, при въезде в цех, расположенный на территории СПК «Окинский», водитель наехал на грузчика, в результате чего тот скончался на месте от полученной черепно-мозговой травмы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае утвердительного приговора, виновному грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на 4 года.