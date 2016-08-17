Новости

Единый клиентский центр ВСЖД с начала 2016 года заключил 700 договоров с грузоотправителями

По итогам семи месяцев 2016 года в Единый клиентский центр ВСЖД поступило 11 337 обращений, было заключено 700 договоров.

Наиболее востребованной стала услуга по предоставлению вагонов агентского парка - порядка 4700 обращений, в которых было перевезено 1,35 млн. тонн грузов. Популярными остаются такие услуги, как оформление заявок на перевозку грузов - 984 обращения, переадресовка груза - 1011 обращений, выдача справок и проведение финансовых расчетов - 1327 обращений, консультирование и заключение договоров по обмену электронными документами - 987 обращений.

Единый клиентский центр открылся на ВСЖД в Иркутске в начале сентября 2015 года. Он стал первым учреждением ОАО «РЖД», где аккумулирован практически весь перечень транспортно-логистических услуг в сфере грузовых перевозок, в том числе во взаимодействии с Восточно-Сибирской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом, АО «РЖД Логистика», АО «ФГК», ПАО «Трансконтейнер».