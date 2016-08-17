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ИНК выступила спонсором международной конференции о геологическом туризме

15 августа в Иркутске стартовала VII Всероссийская педагогическая научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и перспективы образовательного геологического туризма на примере Байкальского региона».

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Организаторами выступили Российское геологическое общество, геологический факультет ФГБОУ ВПО Иркутского государственного университета. Спонсорскую поддержку мероприятию оказала Иркутская нефтяная компания. В конференции принимают участие гости из регионов России, а также из других стран: Монголии, Киргизии, Эстонии, Казахстана.

В рамках мероприятия планируется посещение лимнологического музея с опусканием в барокамере на дно Байкала, восхождение на пик Черского, поездка в Тункинскую рифтовую долину, переправа в порт Байкал. Участники пройдут геологическим маршрутом по берегу Байкала из Листвянки в Большие коты, ознакомятся с обнажениями выхода конгломератов Юрского периода и гранитов уникального Приморского комплекса. По ходу маршрута будет производиться отбор проб и мастер-класс по документации геологических обнажений.

В теоретической части конференции ожидаются доклады и лекции, в том числе об особенностях геологического строения месторождений нефти и газа Иркутской области, углеводородной гипотезе образования Патомского газокластитового вулкана.

Мероприятие рассчитано на педагогов дополнительного образования, музейных работников, экскурсоводов и всех заинтересованных лиц. Конференция продлится до 20 августа.