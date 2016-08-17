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ИНК поздравила Усть-Кут с праздником

30 июля в Усть-Куте состоялся праздник, посвященный 385-летию со дня основания острога и 90-летию со дня образования района.

http://www.irkutskoil.ru

Власти города подготовили большую программу торжеств с познавательными, спортивными и развлекательными акциями для жителей и гостей города.

Праздник начался с велосипедного кросса и квест-игры «Усть-Кут: от острога до наших дней», затем на центральной площади у речного вокзала «Осетрово» был открыт усть-кутский Арбат с ярмаркой мастеров и фотовыставкой, посвященной городу.



Вечером на стадионе «Водник» прошел концерт «На ленских просторах», ставший кульминацией праздника. Свой подарок Усть-Куту – звуковое оборудование для главного городского стадиона – вручили иркутские нефтяники. От имени руководства и коллектива ИНК устькутян с праздником поздравили заместитель генерального директора компании Евгений Милов и и.о. начальника нефтегазодобывающего управления Сергей Анисимов.