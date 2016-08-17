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Акция по посадке саженцев пройдет в рамках молодежного лагеря «Байкал-2020»

Сотрудники министерства лесного комплекса Иркутской области совместно с представителями министерства по молодежной политике региона проведут массовую акцию по посадке саженцев «Леса Байкалу» в рамках Международного молодежного лагеря «Байкал-2020». Участниками мероприятия, которое состоится в Куркутском заливе в Ольхонском районе 23 августа, станут 400 человек.

Присутствующим предстоит посадить 270 саженцев, в том числе 100 шт. сибирской лиственницы, 100 шт. обыкновенного барбариса и 70 шт. клена Гиннала. Молодые люди будут обеспечены всем необходимым инвентарем для посадки.

- Леса являются природной кладовой нашего региона. Выпускники школ и студенты сейчас уделяют особое внимание проблемам лесовосстановления и сохранения деревьев. Ребята активно принимают участие в мероприятиях по посадке леса. Очередная возможность внести свою лепту в приумножение лесных богатств родного края будет предоставлена им через неделю на берегу Байкала, – сказала начальник отдела воспроизводства лесов министерства лесного комплекса Иркутской области Валентина Шепетнева.

Подготовкой акции занимаются специалисты территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Ольхонскому лесничеству и ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение». Они же проведут инструктаж в день посадки, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.