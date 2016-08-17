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Наполняемость бюджета Иркутской области выросла на 17%

Иркутская область показывает хорошие результаты по ряду финансовых показателей в сравнении с другими субъектами РФ. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

- В конце прошлого года ситуация с бюджетом региона была достаточно напряженной, - напомнил Губернатор. – Не хватало порядка 5 млрд рублей для выполнения основных обязательств. Однако нам удалось в течение короткого периода решить вопросы поступления налогов и привлечь около 3 млрд рублей финансовой помощи.

Глава региона также сообщил, что Иркутская область вышла на второе место по прозрачности бюджета. Это данные анализа наполняемости и расходования бюджета, который готовят специально созданные структуры.

Кроме того, Приангарье входит в число субъектов Федерации по такому показателю, как прирост наполняемости бюджета. В нашем регионе он равен 117 процентам.

- В Иркутской области в текущем году также продолжается рост производства. Особо хочу отметить, что мы показываем хороший результат по темпам роста в обрабатывающей промышленности, - сказал Сергей Левченко. – Мы вышли в лидеры в Сибирском федеральном округе, значительно улучшив результаты прошлого года. Подчеркну – именно в обрабатывающей сфере.

Сергей Левченко отметил, что данные показатели статистики обнадеживают, и это позволит успешно завершить текущий год, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.