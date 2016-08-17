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Губернатор дал поручение максимально быстро отремонтировать корпус Областной инфекционной больницы

На территории инфекционной больницы расположен корпус, который раньше занимал Иркутский областной центр СПИД. В здании необходимо провести капитальный ремонт, после чего в нем будет размещена детская реанимация и детское инфекционное отделение. Такое поручение своему первому заместителю – Председателю Правительства Иркутской области Александру Битарову дал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам совещания по ситуации в Черемховском психоневрологическом интернате. Об этом глава региона сообщил на своей пресс-конференции, которая состоялась сегодня.

– Стоит отдельно отметить, что 10 июля в Черемховскую городскую больницу №1 поступил ребенок из Черемховского психоневрологического интерната. Через 10 дней ребенок был возвращен в интернат, а 24 и 25 июля дети вновь начали поступать в стационар, но, к сожалению, главный врач Черемховской городской больницы №1 об этих случая не сообщил в контролирующие органы, хотя обязан это делать. Поэтому министр здравоохранения принял решение уволить главного врача Черемховской городской больницы №1 Геннадия Ступина. В самом интернате тоже были выявлены определенные ошибки – в это время был в отпуске врач-педиатр, и должной оценки недомоганию детей сделаны не были, - отметил глава региона на пресс-конференции.



Вчера Губернатор провел совещание, в котором приняли участие Александр Битаров, заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Чумакова, главный федеральный инспектор по Иркутской области Петр Огородников, заместитель Председателя Правительства региона Валентина Вобликова, главный внештатный эпидемиолог Ставропольского края Николай Пелех, врач невролог, старший научный сотрудник ФГБУ «НИИ детских инфекций Федерального медико-биологического агентства» (г.Санкт-Петербург) Алла Вильниц, начальник Управления эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (г.Москва) Елена Ежлова, заместитель начальник отдела организации надзора за инфекционными и паразитарными болезнями Управления эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (г.Москва) Елена Игонина, старший научный сотрудник, исполняющая обязанности заведующего клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (г.Москва) Татьяна Руженцова, руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Иркутской области Наталия Ледяева, руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, главный государственный санитарный врач по Иркутской области Алексей Пережогин, министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Иркутской области Владимир Хабудаев.



Владимир Родионов сообщил, что в Черемховском психоневрологическом интернате проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на локализацию очага инфекции, проводится дезинфекция всех помещений, белья, посуды, игрушек. Организован дополнительный инструктаж педагогов, медицинского персонала, санитарок. Временно отстранено от работы 14 сотрудников учреждения, 6 из них допущены к работе. В Иркутской областной инфекционной больнице организовано круглосуточное дежурство работников социального обслуживания. Проводится анализ штатного расписания интерната, решается вопрос о приеме на работу инфекциониста, педиатра, невролога. В детском доме №2 подготовлены помещения для детей, которых будут выписывать из стационара.



Олег Ярошенко подчеркнул, что разработан комплекс межведомственных мероприятий по ликвидации очага инфекционных заболеваний среди детей и персонала Черемховского психоневрологического интерната. В Черемховский психоневрологический интернат на постоянной основе прикомандированы инфекционист, педиатр, невролог. В инфекционном отделении Черемховской городской больницы №1 проводится дезинфекция. По словам министра, ведомство готово обеспечить транспортировку на специализированном медицинском транспорте детей, выписанных из Иркутской областной инфекционной клинической больницы, к месту их размещения в учреждениях социального обслуживания.



– С нами приехал главный эпидемиолог Ставропольского края и главный эпидемиолог Сибирского федерального округа их Кемерово. Специалисты работают на базе Черемховской городской больницы №1, интерната и Иркутской областной инфекционной больницы. Наша основная задача – помочь коллегам. Учреждение, которое было создано в Черемхово – это большое отделение милосердия, это в большей части хосписная и паллиативная помощь. Я хочу сказать большое спасибо медуниверситету и Академии последипломного образования, потому что кафедральные работники не смотря на отпуска вышли на работу и консультируют, - сообщила Ольга Чумакова.



Напомним, 14 августа, для организации медицинской помощи воспитанникам интерната на максимально высоком уровне было принято решение обратиться к руководству Министерства здравоохранения Российской Федерации с просьбой направить в Иркутскую область для проведения консультаций и оказания методической помощи лучших профильных специалистов ведомства и ведущих инфекционистов федеральных медицинских учреждений.



– Это дети с крайне тяжелыми пороками, заболеваниями нервной системы, судорожным синдромом, плохо поддающимися терапии. И само по себе фоновое заболевание может быть причиной неблагоприятного исхода у этих детей, без каких-либо дополнительных факторов. В данном случае, у детей, которых мы осмотрели в инфекционной больнице в реанимации – мы имеем дело уже с последствиями перенесенной инфекции и тяжесть их состояния именно за счет основной фоновой патологии. Объем обследований и качество оказания помощи полностью соответствуют стандартам. Все коррекции моментально учитываются, полный контакт с коллегами. Есть трое детей, в силу крайне тяжелой фоновой патологии из-за основного заболевания их состояние может ухудшиться в любой момент. Мы должны осознавать, что мы не можем гарантировать, что все будет хорошо, сообщила Алла Вильниц.



– Это особая категория детей с минимальным реабилитационным потенциалом и патологиями, несовместимыми с нормальным существованием. У них имеются грубые обменные расстройства. У таких детей в любой момент может развиваться патологический процессы, - отметил главный детский специалист-невролог Иркутской области Сергей Пак.



– Наверное, каждый из вас не сомневается, что мы хотели как лучше, когда сосредотачивали в этом интернате ребятишек с такими заболеваниями со всей области. В этом интернате лучшие условия для жизни таких детей, чем там, где они находились раньше. Это наше позитивное желание, чтобы их сосредоточить и дать наилучший уход. Я видел в черемховском интернате девочку 18 лет, которая, как вы понимаете, живет только за счет того, что вокруг нее есть вот такой персонал и такой уход. Наверное, это уникальный случай, чтобы ребенок с нулевой возможностью сопротивления все болезням и инфекциям столько прожил. Люди, которые там работают, при помощи материнского отношения к этим детям позволяют им жить, - подчеркнул Сергей Левченко.