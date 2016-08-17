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В Иркутской области продолжат выплачивать ежемесячную денежную выплату многодетным семьям

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 15 августа 2016 года подписал Указ о внесении в Законодательное собрание проекта закона «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или последующих детей». Помимо регионального материнского капитала родители в период возраста третьего ребенка от 1,5 до 3 лет смогут получать ежемесячную соцвыплату из областного бюджета. Об этом глава региона сообщил сегодня в ходе своей пресс-конференции.

Согласно проекту закона, на данную меру социальной поддержки будут иметь право семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Ранее ежемесячная денежная выплата предоставлялась семьям, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.

Новация законопроекта – право на ежемесячную денежную выплату не только в связи с рождением, но и в связи с усыновлением (удочерением) третьего или последующих детей.

При одновременном рождении двух и более детей (усыновлении одновременно рожденных двух и более детей, являющихся третьими и последующими детьми в семье) ежемесячная денежная выплата будет предоставляться на каждого такого ребенка.

Кроме того, многодетные семьи, имеющие в своем составе ребенка–инвалида, среднедушевой доход которых выше величины прожиточного минимума, но ниже среднедушевого денежного дохода по Иркутской области, также получат право на предоставление данной ежемесячной денежной выплаты вне зависимости от очередности рождения такого ребенка.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента.

– Думаю, что скоро в регионе появится еще одна мера поддержки многодетных семей. Я поручил разработать правовой акт об ежегодной выплате для подготовки детей к школе, начиная с 2017 года. Деньги будут получать многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Размер выплаты – 3 тыс. рублей, - сообщил Сергей Левченко.