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Правительство рассматривает возможность повышения пенсий на 8,6% в сентябре

Курс рубля в ходе вечерних валютных торгов на ММВБ полностью компенсировал дневные потери и завершил торги на отметке 63,77 руб/долл. Российская валюта следовала вслед за ценами на нефть, которые достигли $49 за баррель марки Brent. Цены на нефть росли на фоне сокращения запасов нефти на 1 млн барр, что оказалось неожиданностью для рынка. Азиатские индексы акций завершают торговый день ростом на фоне окончательного принятия решения китайских регуляторов разрешить прямой клиринг между островными и континентальными биржами Китая. В целом активность инвесторов небольшая в ожидании публикации протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, которая состоится сегодня поздно вечером.

Макроэкономика: Правительство рассматривает возможность повышения пенсий на 8,6% в сентябре; НЕОДНОЗНАЧНО

В случае второй индексации пенсий в сентябре мы ожидаем, что ЦБ отреагирует на это решение сохранением ставки на прежнем уровне, несмотря на слабый рост кредитования и признаки дефляции в августе.

Интернет и медиа: Яндекс: ФАС не договорилась с Google; НЕЙТРАЛЬНО

Мы полагаем, что новость НЕЙТРАЛЬНА для акций Яндекса, а окончательное решение суда может стать краткосрочным катализатором роста для акций компании.

Интернет и медиа: Mail.ru: прогноз результатов за 1П16 по МСФО

Наш прогноз на 3% превосходит консенсус-прогноз Bloomberg как в части выручки, так и EBITDA и соответствует ожиданиям рынка по рентабельности EBITDA.

Металлургия: ММК: финансовый директоров ММК Сергей Сулимов покидает свой пост

Сейчас мы видим больше риски потенциала их снижения, чем роста: мы не ожидаем дальнейшего повышения дивидендов, есть вероятность что проекты, требующие больших капиталовложений, будут запущены, и компания сейчас проходит через период максимальной прибыли.

Потребительский сектор: Розничные сети пытаются договориться об улучшении условий закупок; ПОЗИТИВНО

Мы полагаем, что попытки розничных сетей смягчить негативный эффект нового законодательства и сохранить стабильную маржу рынок воспримет ПОЗИТИВНО в части анализируемых нами компаний – Магнита

Производство удобрений: Совет директоров ФосАгро рекомендовал выплатить дивиденды за 2К16; НЕЙТРАЛЬНО

Мы также ожидаем, что выплаты разочаруют рынок при дивидендной доходности 4-5% по итогам всего года, тогда как рынок ожидает ее на уровне 7-9%.