Новости

Рост цен стал меньше волновать россиян

Сегодня россияне жалуются на рост цен существенно меньше, чем полтора года-год назад.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты анкетирования на тему оценки роста цен на различные категории товаров.

Респонденты, самостоятельно делающие покупки, отмечают, что темп роста стоимости основных продуктов сегодня существенно ниже, чем в прошлом году. Однако больше половины опрошенных все же ощущает подорожание товаров.

Согласно результатам опроса за июль 2016 г., россияне прежде всего отмечают повышение стоимости мяса и мясных продуктов (60%, в т.ч. 22% говорят, что рост достаточно существенный) – индекс роста цен по данной категории товаров составил 41 п. (год назад он составлял 58 п.) и сахара (индекс равен 40 п. – по сравнению с прошлогодними 49 п.).

Также довольно чувствительно россияне отнеслись к поднятию цен на молочную продукцию – его заметили 58%, индекс 36 п. (в июле 2015 г. – 49 п.). Рост ценников на хлеб фиксируют 53% опрошенных, индекс 32 п. на крупы – 49%, 31 п. Для сравнения, год назад показатели составляли 41 и 41 п., соответственно. По оценкам 55% покупателей, в цене выросли овощи и фрукты, несмотря на то, что при этом по этой же категории продуктов 16% отмечают снижение цен (индекс 30 п. в июле с.г. против 41 п. в июле 2015 г.).

Свой комментарий дал эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Начиная с конца 2015 года общественное сознание фиксирует постепенное прекращение существенного роста цен по большинству из изучаемых товарных групп.

В июле 2016-го наиболее благоприятной в этом отношении оказалась плодоовощная продукция. Конечно, снижение цен на товары этой группы носит сезонный характер. Однако даже в качестве относительно краткосрочного фактора, оно благоприятно влияет на годовые темпы инфляции.

Тем более, что в 2016 году сезонное снижение цен оказалось настолько сильным, что привело даже к недельной дефляции».