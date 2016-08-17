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Мошенник, представившись сотрудником банка, похитил сбережения ангарчанина

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ангарску, накануне днем в дежурную часть отдела городской полиции поступило заявление от 63-летний местного жителя. Мужчина рассказал, что вечером 12 августа ему на телефон позвонил некто, представившийся работником банка и сообщил о том, что была попытка похитить деньги со счета пенсионера.

Для предотвращения таких случаев в дальнейшем он попросил потерпевшего продиктовать ему номер своей банковской карты и смс-коды, которые ему пришлют на телефон. Ничего не подозревающий ангарчанин сделал так, как сказал ему незнакомец. Спустя четыре дня пенсионер обратился в банк, чтобы узнать баланс на банковской карте, где ему сообщили, что с его карты были списаны денежные средства в сумме 8300 руб. Мужчина обратился в полицию.

Следствием установлено, что звонок, поступивший на номер ангарчанина был совершен с сим-карты, зарегистрированной у сотового оператора в Курганской области. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации (Мошенничество), возбуждено уголовное дело.