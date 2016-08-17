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Райффайзенбанк расширяет возможности ипотечных программ

Райффайзенбанк расширил возможности для клиентов, подающих заявки на получение ипотечного кредита. Теперь клиенты банка имеют возможность увеличить сумму кредита, привлекая в качестве созаемщиков близких родственников, в число которых могут входить родители, братья, сестры и дети, достигшие совершеннолетия.

«Предоставление наиболее выгодных условий по ипотечному кредитованию всегда являлось для нас приоритетом, — отметил Андрей Морозов, руководитель управления массового рынка и кредитных продуктов Райффайзенбанка. — Уже сейчас у нас одни из самых низких ставок на рынке по ипотеке. Наши ставки начинаются от 11% годовых.

Мы продолжим внимательно следить за рынком и сохраним очень выгодное предложение для клиентов. Надеемся, что и нововведение с созаемщиками расширит возможности наших клиентов в вопросе приобретения комфортного жилья».

Возможность привлечения созаемщиков доступна по всем ипотечным программам на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, в т.ч. с использованием госсубсидии, а также в случае рефинансирования ипотечного кредита. В рамках одного кредитного договора заемщик может привлечь до трех созаемщиков.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов за первое полугодие 2016 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 7-м месте в России по объему средств частных лиц и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц за первое полугодие 2016 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках. Более 51 000 сотрудников банка обслуживают 14,9 миллиона клиентов в более чем 2 700 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.