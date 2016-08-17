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В Иркутской области готовится к запуску пилотный проект по чипированию древесины

За первое полугодие в лесах Иркутской области зафиксировано 1 387 фактов незаконных рубок, 410 человек привлечены к уголовной ответственности. Эти данные привел сегодня на пресс-конференции Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава региона также сообщил, что на территории Иркутской области готовится к запуску пилотный проект по чипированию древесины. Лесовозы планируется оборудовать системой ГЛОНАСС с GSM-модулем. Они будут передавать с чипов информацию о перевозимой древесине и ее количестве.

- Сейчас идет активная подготовка с Рослехозом, с министерством природных ресурсов РФ, чтобы с начала следующего года запустить проект. Мы будем жёстко требовать, чтобы все машины были оборудованы системой ГЛОНАС. Это позволит расширить зону контроля, – пояснил Губернатор.

Сергей Левченко отметил, что благодаря проведению операции «Лесовоз», сейчас выявлено 97 случаев незаконных рубок, тщательной проверке подверглась 2 871 машина. Материалы по данным нарушениям переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Между тем чипирование древесины позволит полностью контролировать ее передвижение, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- В связи с запуском этого проекта мы ожидаем, что количество наказанных и привлечённых к ответственности снова увеличится. Но из этого не следует вывода об увеличении рубок, они, наоборот, будут уменьшаться. Наведем порядок, - подчеркнул Сергей Левченко.