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Трем муниципальным образованиям Иркутской области оказана дополнительная помощь в подготовке к отопительному сезону

Региональное Правительство и министерство жилищной политики, энергетики и транспорта пристально следят за подготовкой к осеннее-зимнему отопительному периоду в каждом муниципальном образовании.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что за помощью к нему обращался мэр Мамско-Чуйского района. В бассейне реки Лена из-за снижения уровня воды сложная навигационная обстановка, которая не дает баржам с углем идти с полной нагрузкой.

– Поменяли поставщика. Проговорили вопрос с пароходством. И думаем, что решим эту задачу до конца навигации, – уверен Губернатор.

По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта уровень воды в реке Лена на участке Усть-Кут – Киренск составляет 95 см, загрузка судов осуществляется на 30%. На территории Мамско-Чуйского района введен режим чрезвычайной ситуации. До места уже доставлено 8,6 тыс. т угля (37%). Для безаварийного прохождения предстоящего отопительного периода в Мамско-Чуйский район необходимо обеспечить завоз еще 14 тыс. т угля.

К новому отопительному сезону готовится ТЭЦ Байкальска. После отопительного периода с 23 мая по 15 июня 2016 г. здесь были проведены мероприятия по регламентному обслуживанию оборудования за счет собственных средств ООО «Теплоснабжение». Правительство области приняло решение о предоставлении в 2016 г. субсидии на возмещение недополученных доходов для ООО «Теплоснабжение» в сумме 86,2 млн. рублей. Уже перечислено 67 млн. рублей. В программу развития ЖКХ Иркутской области включены ремонтные работы по ТЭЦ г. Байкальска в объеме 40 млн. рублей за счет средств областного бюджета.

Почти 18 млн. рублей выделено Вихоревскому муниципальному образованию на проведение мероприятий по капитальному ремонту котельного и котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей, софинансирование работ из средств местного бюджета составляет 3,6 млн. рублей. Идет капитальный ремонт всех четырех котлов теплоисточника, среди первоочередных задач – замена сетей холодного водоснабжения, проложенных по временной схеме, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.