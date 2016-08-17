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На конец августа запланирован предварительный отбор подрядчиков в реестр для проведения капремонта

Реестр квалифицированных подрядных организаций будет формироваться министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. Соответствующее Постановление Правительства региона подписал первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров.

Включение в реестр дает подрядным организациям право участия в электронных аукционах по определению исполнителей работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Приангарья.

Реестр квалифицированных подрядных организаций будет формироваться по итогам процедуры предварительного отбора, проводимой на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Публикация извещения о проведении предварительного отбора запланирована на конец августа текущего года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.