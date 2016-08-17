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Асфальтирование Покровской развязки в Иркутске планируют завершить к 15 октября

Реконструкция Покровской развязки в Иркутске продолжается в плановом режиме. Об этом в ходе рабочего выезда сообщил вице-мэр Иркутска Иван Носков. В настоящее время ведется работа по устройству пяти съездов. В целом на этой развязке их будет десять, включая пять уже существующих. К 15 октября планируется завершить асфальтирование. Технические параметры развязки будут доведены до норм магистральной улицы общегородского значения. На эти цели в бюджете Иркутска предусмотрено 105 млн. рублей.

Как сообщил заместитель председателя комитета городского обустройства – начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаил Малыхин, сейчас идут работы по возведению нового съезда с Качугского тракта в сторону Покровского рынка. Ведется устройство его основания, укладка георешетки и геосетки под армированный асфальтобетон. Работы планируется закончить к 15 сентября, несмотря на то, что из-за дождя они были приостановлены.

Кроме того,подрядчик занимается расширением двухполосного путепровода на метр в каждую сторону. Работа над первой полосой будет закончена к 15 сентября. После полного завершения реконструкции путепровод будет работать в одностороннем режиме, что позволит избежать конфликтных ситуаций на дороге. По договоренности с администрацией города движение на развязке будут регулировать патрули ДПС.

Пресс-служба администрации города Иркутска напоминает, что онлайн-трансляция с данного участка осуществляется на официальном сайте администрации через две установленные на развязке камеры.