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В Иркутске выполнено благоустройство на 130 детских площадках

В Иркутске выполнено благоустройство на 130 детских площадках. В настоящее время специальная комиссия проводит приемку выполненных работ. Об этом доложил главе Иркутска Дмитрию Бердникову заместитель мэра-председатель комитета городского обустройства Евгений Дроков.

Мэр вместе с комиссией побывал на двух детских площадках, установленных в Свердловском и Октябрьском округах, нареканий к качеству работ и срокам их выполнения не было.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в целом, в областном центре в этом году было установлено 70 новых детских площадок, еще на 60 – установили новое оборудование. К подрядчикам, не выполнившим условия контракта, будут применены штрафные санкции. Как отметил Евгений Дроков, подрядчики адекватно реагируют на замечания комиссии и обязуются устранить их в кратчайшие сроки.