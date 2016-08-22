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"Чтобы лето не кончалось". Куда рвануть в сентябре?22 августа 2016
Хотя лето подходит к концу, многие путешественники не готовы так быстро распрощаться с морем и солнцем. Эксперты KAYAK.ru решили провести исследование и выяснить, какие морские направления пользуются спросом у россиян в сентябре. Согласно анализу данных, интерес российских путешественников к Средиземноморью заметно упал, зато черноморские курорты переживают туристический бум.
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Лидером спроса оказался Геленджик — по сравнению с прошлым годом количество запросов на сентябрь увеличилось на 208%. За ним следует Анапа, интерес к которой вырос на 181%, и Сочи, ставший более популярным на 156%. Грузинский Батуми также пользуется большой популярностью среди российских путешественников. В 2016 году спрос на это направление значительно возрос — на 153% больше чем в прошлом году.
Рейтинг замыкают два болгарских направления — Бургас и Варна, спрос на которые увеличился до 90% и 32% соответственно.
Средиземноморские курорты, напротив, теряют свою популярность среди россиян: исследование показало, что туристический поток из России на Кипр (-14%), в Ниццу (-29%) и на Мальту (-33%) снизился значительнее всего. Спрос на Грецию остается стабильным (+1%), а вот запросы на перелет в Тель-Авив увеличились на 16%.
Поисковые запросы россиян на перелет по любимым морским направлениям
|Направление
|Изменение 2016/2015, %
|1
|Геленджик
|208%
|2
|Анапа
|181%
|3
|Сочи
|156%
|4
|Батуми
|153%
|5
|Бургас
|90%
|6
|Варна
|32%
|7
|Тель-Авив
|16%
|8
|Крит
|1%
|9
|Пафос
|-14%
|10
|Ницца
|-29%
|11
|Мальта
|-33%
Бронирование перелета по черноморским направлениям: Анапа — самое бюджетное предложение для москвичей и гостей столицы
Наиболее выгодно долететь до большинства популярных курортов Чёрного моря можно из Москвы. Средняя цена на перелет в Анапу и обратно обойдется в 9 350 рублей, а в Сочи — 9 696 рублей. Дороже всего добраться до Сочи из Екатеринбурга (18 561 рубль) и Новосибирска (23 201 рубль).
Черноморские маршруты: средние цены на перелёт туда-обратно
|Город вылета (Аэропорт)
|Город прибытия
|Средняя цена на перелет в рублях
|1
|Москва (MOW)
|Анапа
|9 350
|2
|Москва (MOW)
|Сочи
|9 696
|3
|Санкт-Петербург (LED)
|Анапа
|15 444
|4
|Москва (MOW)
|Варна
|15 721
|5
|Москва (MOW)
|Геленджик
|16 137
|6
|Санкт-Петербург (LED)
|Батуми
|16 206
|7
|Екатеринбург (SVX)
|Анапа
|17 176
|8
|Москва (MOW)
|Бургас
|17 522
|9
|Екатеринбург (SVX)
|Сочи
|18 561
|10
|Новосибирск (OVB)
|Сочи
|23 201
На машине по побережью: в Болгарии самые низкие цены на аренду автомобиля
У аренды автомобиля на отдыхе есть несомненные преимущества: можно не только исследовать достопримечательности одного города, но и открыть для себя множество интересных мест, расположенных поблизости. Исследование KAYAK.ru показало, что болгарские Варна и Бургас стали самыми доступными направлениями для автомобилистов — суточная аренда автомобиля в этих городах обойдется в 956 и 1 040 рублей соответственно. В российских городах цены на аренду автомобиля немного выше, но одинаковы вне зависимости от направления: в Геленджике, Анапе и Сочи аренда автомобиля обойдется в 1 403 рубля в день. Наиболее дорогим черноморским направлением для любителей прокатиться по окрестностям на автомобиле оказался Батуми — 2 957 рублей в день.
Аренда авто на черноморских курортах
|Город
|Суточная цена аренды в рублях
|1
|Варна
|956
|2
|Бургас
|1040
|3
|Геленджик
|1403
|4
|Анапа
|1403
|5
|Сочи
|1403
|6
|Батуми
|2957
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Вера Першина, региональный директор KAYAK в России и Польше, комментирует: «Мы в KAYAK.ru знаем, что многие российские путешественники хотят, чтобы лето продлилось как можно дольше. Чтобы избежать большого скопления людей в аэропортах, характерных для летнего сезона, некоторая часть путешественников планирует отдых на раннюю осень, когда температуры воды и воздуха в южных регионах еще достаточно высоки. Мы проанализировали данные и выяснили, что популярность средиземноморских направлений среди россиян заметно снизилась, в то время как курорты Чёрного моря пользуются все большим спросом. На сайте KAYAK.ru доступно большое количество полезных функций, которые позволят российским отдыхающим найти наиболее выгодное предложение».