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"Чтобы лето не кончалось". Куда рвануть в сентябре?

Хотя лето подходит к концу, многие путешественники не готовы так быстро распрощаться с морем и солнцем. Эксперты KAYAK.ru решили провести исследование и выяснить, какие морские направления пользуются спросом у россиян в сентябре. Согласно анализу данных, интерес российских путешественников к Средиземноморью заметно упал, зато черноморские курорты переживают туристический бум.

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Лидером спроса оказался Геленджик — по сравнению с прошлым годом количество запросов на сентябрь увеличилось на 208%. За ним следует Анапа, интерес к которой вырос на 181%, и Сочи, ставший более популярным на 156%. Грузинский Батуми также пользуется большой популярностью среди российских путешественников. В 2016 году спрос на это направление значительно возрос — на 153% больше чем в прошлом году.

Рейтинг замыкают два болгарских направления — Бургас и Варна, спрос на которые увеличился до 90% и 32% соответственно.

Средиземноморские курорты, напротив, теряют свою популярность среди россиян: исследование показало, что туристический поток из России на Кипр (-14%), в Ниццу (-29%) и на Мальту (-33%) снизился значительнее всего. Спрос на Грецию остается стабильным (+1%), а вот запросы на перелет в Тель-Авив увеличились на 16%.

Поисковые запросы россиян на перелет по любимым морским направлениям

Направление Изменение 2016/2015, % 1 Геленджик 208% 2 Анапа 181% 3 Сочи 156% 4 Батуми 153% 5 Бургас 90% 6 Варна 32% 7 Тель-Авив 16% 8 Крит 1% 9 Пафос -14% 10 Ницца -29% 11 Мальта -33%

Бронирование перелета по черноморским направлениям: Анапа — самое бюджетное предложение для москвичей и гостей столицы

Наиболее выгодно долететь до большинства популярных курортов Чёрного моря можно из Москвы. Средняя цена на перелет в Анапу и обратно обойдется в 9 350 рублей, а в Сочи — 9 696 рублей. Дороже всего добраться до Сочи из Екатеринбурга (18 561 рубль) и Новосибирска (23 201 рубль).

Черноморские маршруты: средние цены на перелёт туда-обратно

Город вылета (Аэропорт) Город прибытия Средняя цена на перелет в рублях 1 Москва (MOW) Анапа 9 350 2 Москва (MOW) Сочи 9 696 3 Санкт-Петербург (LED) Анапа 15 444 4 Москва (MOW) Варна 15 721 5 Москва (MOW) Геленджик 16 137 6 Санкт-Петербург (LED) Батуми 16 206 7 Екатеринбург (SVX) Анапа 17 176 8 Москва (MOW) Бургас 17 522 9 Екатеринбург (SVX) Сочи 18 561 10 Новосибирск (OVB) Сочи 23 201

На машине по побережью: в Болгарии самые низкие цены на аренду автомобиля

У аренды автомобиля на отдыхе есть несомненные преимущества: можно не только исследовать достопримечательности одного города, но и открыть для себя множество интересных мест, расположенных поблизости. Исследование KAYAK.ru показало, что болгарские Варна и Бургас стали самыми доступными направлениями для автомобилистов — суточная аренда автомобиля в этих городах обойдется в 956 и 1 040 рублей соответственно. В российских городах цены на аренду автомобиля немного выше, но одинаковы вне зависимости от направления: в Геленджике, Анапе и Сочи аренда автомобиля обойдется в 1 403 рубля в день. Наиболее дорогим черноморским направлением для любителей прокатиться по окрестностям на автомобиле оказался Батуми — 2 957 рублей в день.

Аренда авто на черноморских курортах

Город Суточная цена аренды в рублях 1 Варна 956 2 Бургас 1040 3 Геленджик 1403 4 Анапа 1403 5 Сочи 1403 6 Батуми 2957

Вера Першина, региональный директор KAYAK в России и Польше, комментирует: «Мы в KAYAK.ru знаем, что многие российские путешественники хотят, чтобы лето продлилось как можно дольше. Чтобы избежать большого скопления людей в аэропортах, характерных для летнего сезона, некоторая часть путешественников планирует отдых на раннюю осень, когда температуры воды и воздуха в южных регионах еще достаточно высоки. Мы проанализировали данные и выяснили, что популярность средиземноморских направлений среди россиян заметно снизилась, в то время как курорты Чёрного моря пользуются все большим спросом. На сайте KAYAK.ru доступно большое количество полезных функций, которые позволят российским отдыхающим найти наиболее выгодное предложение».

*Данные основаны на поисковых запросах на перелет, выполненных на сайте KAYAK.ru в период с 1 января 2016 по 31 июля 2016, для путешествий в период с 1 сентября 2016 по 30 сентября 2016 года. Средняя цена за билет “туда и обратно” эконом-классом указана в рублях на одного человека. Стоимость аренды автомобиля основана на исследовании в Интернете, выполненном 8 августа для путешествий с 1 сентября 2016 по 30 сентября 2016 года. Цены указаны на автомобили эконом-класса. Цены могут измениться или быть более недоступны.