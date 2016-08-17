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Пойман адвокат, помогавший главе муниципального образования Иркутской области незаконно обналичивать материнский капитал

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, по факту мошенничества приобналичивания материнского капитала.

Следователями СКР совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области задержан четвертый соучастник преступления. По решению суда мужчина, имеющий статус адвоката, заключен под стражу.

Напомним, ранее сотрудниками правоохранительных органов были задержаны глава Малышевского муниципального образования Усть-Удинского района, бывший работник администрации данного муниципального образования и специалист, занимавшаяся оформлением материнского (семейного) капитала.

В рамках расследования уголовного дела проведены обысковые мероприятия в администрации муниципального образования, а также по местам жительства всех подозреваемых.

По версии следствия, в период времени 2014-2015 гг. участники группы несанкционно обналичивали материнский капитал, а деньги делили между собой и использовали их по своему усмотрению. Главы муниципального образования лично оформляла все необходимые документы для получения выплаты. Уже установлено, что на счету группы уже семь таких преступлений.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.