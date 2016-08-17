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"Я был бы рад, если бы в Иркутск приехал Владимир Путин"

Сибиряков так просто не возьмёшь, у нас люди внимательные и рассудительные. Так губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал слухи о своей отставке, которые в последнее время распространяют в регионе. Он отметил, что данный слух придумали в предвыборных штабах политических партий. 18 сентября в Иркутской области, как и по всей России, состоится единый день голосования, именно поэтому сейчас появляется много информации не соответствующей действительности.

Многие жители региона жалуются на телефонные звонки, в которых им навязывают мнение, что губернатор препятствовал приезду президента страны Владимира Путина на форум Общероссийского народного фронта 1 сентября.

- Я был бы рад, если бы к нам приехал президент, - сказал губернатор Сергей Левченко, - Думаю, все прекрасно понимают, что когда приезжает Владимир Путин, глава региона имеет возможность решить какие-то вопросы федерального уровня.

Хочу отметить, что губернатор в принципе не имеет возможности не принять президента страны. Решение когда и куда ехать, какие объекты смотреть принимает именно глава государства.

Сергей Левченко отметил, что предвыборная борьба должна идти честно, без грязных технологий. На время проведения предвыборной кампании он уйдёт в отпуск, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.