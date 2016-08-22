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В погоне за выгодой. Иркутяне все чаще покупают в торговых сетях товары СТМ

По данным исследования Ipsos Comcon – «Росиндекс», число домохозяйств, предпочитающих товары под собственной торговой маркой (СТМ), увеличилось с 36% в первом квартале 2016-го до 41% во втором квартале. Иркутск не стал исключением.

Фото с сайта www.slata.ru

Число домохозяйств, предпочитающих товары private label (которые торговые сети производят самостоятельно), выросло с 36% (в первом квартале) до 41% (во втором). Таковы данные исследования Ipsos Comcon – «Росиндекс».

Набирают обороты СТМ-товары и в Иркутске – как в федеральных, так и в крупнейших местных сетях.

«Сети увеличили производство и представленность в магазинах таких товаров. Для сетей это хорошая возможность сегментировать ассортимент под спрос разных категорий покупателей и получить отклик в виде растущего посещения магазинов и товарооборота, в том числе и на фоне стагнирующего рынка,

– рассказал SIA.RU Максим Маминов, директор по маркетингу торговой сети ‘Слата’. – Спрос и продажи товаров под частной маркой в нашей сети тоже имеют восходящую динамику».

Фото предоставлено сетью супермаркетов "Слата"

По его словам, товары собственного производства не уступают по качеству брендовым аналогам, зато приятно радуют кошельки покупателей. Такие товары закупаются напрямую у производителей, не содержат в своей себестоимости посреднических наценок и затрат на федеральную рекламу бренда. Все это отражается на цене.

«В эконом-сегменте товары СТМ, в среднем, до 10% дешевле брендовых товаров, в среднеценовом или сегменте популярных брендов – в среднем, на 15-25%», – поделился Максим Маминов.