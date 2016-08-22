В погоне за выгодой. Иркутяне все чаще покупают в торговых сетях товары СТМ

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В погоне за выгодой. Иркутяне все чаще покупают в торговых сетях товары СТМ22 августа 2016
По данным исследования Ipsos Comcon – «Росиндекс», число домохозяйств, предпочитающих товары под собственной торговой маркой (СТМ), увеличилось с 36% в первом квартале 2016-го до 41% во втором квартале. Иркутск не стал исключением.
Число домохозяйств, предпочитающих товары private label (которые торговые сети производят самостоятельно), выросло с 36% (в первом квартале) до 41% (во втором). Таковы данные исследования Ipsos Comcon – «Росиндекс».
Набирают обороты СТМ-товары и в Иркутске – как в федеральных, так и в крупнейших местных сетях.
«Сети увеличили производство и представленность в магазинах таких товаров. Для сетей это хорошая возможность сегментировать ассортимент под спрос разных категорий покупателей и получить отклик в виде растущего посещения магазинов и товарооборота, в том числе и на фоне стагнирующего рынка,
– рассказал SIA.RU Максим Маминов, директор по маркетингу торговой сети ‘Слата’. – Спрос и продажи товаров под частной маркой в нашей сети тоже имеют восходящую динамику».
По его словам, товары собственного производства не уступают по качеству брендовым аналогам, зато приятно радуют кошельки покупателей. Такие товары закупаются напрямую у производителей, не содержат в своей себестоимости посреднических наценок и затрат на федеральную рекламу бренда. Все это отражается на цене.
«В эконом-сегменте товары СТМ, в среднем, до 10% дешевле брендовых товаров, в среднеценовом или сегменте популярных брендов – в среднем, на 15-25%», – поделился Максим Маминов.