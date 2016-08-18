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Движение транспорта по переулку 5-й Советский в Иркутске будет закрыто до 5 сентября

С 22 августа до 5 сентября будет закрыт для проезда участок переулка 5-й Советский от дома №1а до здания №2 – в районе пересечения с улицей Пржевальского. Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, это связано с проведением плановых строительно-монтажных работ по замене теплопровода. Объезд будет осуществляться по параллельным улицам. Ранее сообщалось, что работы будут проводиться с 9 августа, однако из-за неблагоприятных погодных условий сроки строительства пришлось перенести.