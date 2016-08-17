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Более 15 млн рублей из бюджета Иркутской области выделено на обеспечение пожарной безопасности школ региона

Заседание антитеррористической комиссии Иркутской области под председательством Губернатора Приангарья Сергея Левченко состоялось 16 августа. Одним из главных вопросов в повестке стало состояние антитеррористической и противопожарной защищенности общеобразовательных организаций Иркутской области в период подготовки в новому учебному году. Об этом на заседании комиссии доложила министр образования региона Валентина Перегудова.

Работу по приемке образовательных организаций осуществляют межведомственные комиссии, в состав которых входят руководители и специалисты администраций муниципальных образований, контрольно-надзорных органов, в том числе представители МЧС, МВД и Роспотребнадзора по Иркутской области.

Обязательным является оборудование всех образовательных организаций техническими средствами для автоматической передачи сигнала о срабатывании систем пожарной сигнализации на пульты подразделений пожарной охраны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В настоящее время большинство образовательных учреждений выполнило эти требования. Не оборудованными остаются учреждения в труднодоступных населённых пунктах, где отсутствует пожарная часть, сотовая и стационарная связь. Устранить данное замечание невозможно из-за удаленности учреждений и отсутствия круглогодичной дороги в населенные пункты.

Также под особым контролем находится работа по усилению антитеррористической защищенности учреждений образования. Проводится мониторинг состояния антитеррористической защищенности объектов образования в целях предупреждения и пресечения противоправных посягательств в отношении работников, обучающихся, посетителей, а также имущества образовательных организаций.

Разработаны инструкции и планы действий персонала организации и учащихся, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций, на выявление и пресечение деятельности криминального характера, минимизации их последствий.

Для персонала образовательных организаций разработаны памятки по действиям при угрозе и совершении террористических актов, обнаружении взрывоопасных предметов, получении сообщения о заложенных взрывных устройствах.

В целях контроля за безопасностью в 922 муниципальных общеобразовательных учреждениях приняты следующие меры:

- 541 учреждение обеспечено круглосуточной системой охраны с контролем прилегающей территории;

- в 369 учреждениях предусмотрены кнопки тревожной сигнализации;

- в 922 учреждениях предусмотрены средства ограничения доступа и предупреждения несанкционированного проникновения транспортных средств и посторонних лиц на объект и территорию;

- в 922 учреждениях организован контрольно-пропускной режим для преподавателей, учащихся и посетителей;

- в 732 учреждениях установлены системы оповещения людей о чрезвычайных ситуациях;

- в 739 учреждениях установлена система видеонаблюдения.

Во всех учреждениях разработаны антитеррористические паспорта.

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году все образовательные организации в плановом порядке обследуются сотрудниками органов внутренних дел, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.