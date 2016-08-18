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Детская юношеская спортивная школа по хоккею с мячом будет создана в Иркутской области

В Иркутской области началась работа по созданию Детской юношеской спортивной школы по хоккею с мячом. Об этом на пресс-конференции заявил Губернатор Прианагарья Сергей Левченко.

– Я принял это решение, когда сходил на хоккейный матч и увидел, как много людей любят этот спорт. И где же его еще развивать, как ни у нас, в Сибири? Будем растить свои кадры, своих игроков, для своей команды, – рассказал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.



По предварительному плану отделения областной школы будут работать в Бодайбо, Железногорске-Илимском, Усть-Куте, Усть-Илимске, Братске, Тулуне, Свирске и Иркутске.