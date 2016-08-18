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В Братске стартовало заселение трех новых домов, построенных по программе переселения из аварийного жилья

17 августа в Падунском округе началось заселение сразу трех многоквартирных домов по программе переселения горожан из аварийного жилья. Практически все семьи уже утром получили ключи и приступили к переезду в современные квартиры. Новые трехэтажные дома под номерами 17, 19 и 27 находятся в районе Энергетик на улице Иванова. Дома рассчитаны на 70 семей.

Председатель комитета по управлению Падунским округом Алексей Казанцев выразил уверенность, что новоселы в самое ближайшее время освоятся на новом месте и начнут строить новую счастливую жизнь.

Пресс-служба администрации Братска напоминает, очередной этап программы (2016-2017 годов) по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в Братске предусматривает строительство нового жилья и приобретение квартир на вторичном рынке общим объемом свыше 93 тыс. кв. м. (2420 квартир).С начала августа уже прошло заселение двух домов на 51 семью в Правобережном округе.