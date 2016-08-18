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Связь-Банк вошел в ТОП-20 российских автокредитных банков по итогам 2015 года

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) занял 16 место в рейтинге портала «Банки.ру» «Топ-20 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 января 2016 года».

Аналитики рассмотрели объемы автокредитных портфелей российских банков, уровень просрочки по ним, объемы выдач и количество выданных автокредитов. В результате по совокупности показателей Связь-Банк, кредитующий население как по классическим, так и по программе с госсубсидированием ставки, занял достойное место среди банков-лидеров на российском рынке автокредитования.

Портфель автокредитов к началу году Связь-Банка составил 2,4 млрд рублей, что составляет 3,23% от всего объема розничного кредитного портфеля Банка. С начала 2015 года Банк увеличил объем портфеля автокредитов на 68,5%, а долю – с 2,05 до 3,23%.

Из представленных Топ-20 банков в рейтинге Связь-Банк один из немногих продемонстрировал положительную и высокую динамику роста портфеля.

По уровню просрочки Банк занял 5 место в рейтинге с просрочкой не выше 2,56%, что является одним из низких показателей среди банков.

Также Банк занял 10 место среди банков, выдавших наибольший объем автокредитов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и других регионах России.

В настоящее время Связь-Банк развивает автокредитование, расширяет линейку готовых продуктов для разных целей на новые и подержанные автомобили иностранного и отечественного производства, отмечался рост заявок по автокредитам.

Недавно линейка была дополнена программой «Свой автомобиль Бизнес», также кредит можно получить по государственной программе субсидирования автокредитов, по программам «Свой автомобиль», «Свой автомобидь с пробегом», «Свой автомобиль Премиум».