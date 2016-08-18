Новости

Примсоцбанк прекращает оказание услуг по доверительному управлению ценными бумагами

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» сообщает о том, что ЦБ РФ 15 августа 2016 года удовлетворил заявление банка об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №005-03139-001000 от 27.11.2000 г. Данное решение было принято Банком России на основании заявления банка, а также документов, подтверждающих отсутствие у него неисполненных обязательств в рамках данного вида деятельности.

«Решение отказаться от лицензии на соответствующий вид деятельности принято руководством Примсоцбанка в целях повышения эффективности бизнеса банка в целом, а также оптимизации бизнес-процессов внутри компании и снижением издержек.

Примсоцбанк не планирует развивать свою деятельность в направлении инвестиционного банкинга, а позиционирует себя как денежно-кредитное учреждение, для которого традиционный банковский бизнес является приоритетным направлением», - отмечают в пресс-службе банка.

Со списком действующих лицензий ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» можно ознакомиться на сайте Банка.