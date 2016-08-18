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ВТБ развивает сотрудничество с Группой компаний «Вологодские лесопромышленники»

Банк ВТБ установил Группе компаний «Вологодские лесопромышленники» кредитный лимит в размере более 2 млрд рублей сроком до пяти лет. В рамках установленного лимита планируется предоставление кредитов на пополнение оборотных средств компаний в составе группы и приобретение лесозаготовительной техники и оборудования для пеллетного производства, а также выдача гарантий в адрес налоговых органов.

Член правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Благодаря современным методам управления и производства Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» занимает лидирующие позиции в лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслях Вологодской области. Одним из ярких примеров грамотной организации процессов на предприятиях группы является успешное завершение второго этапа реконструкции производства «Харовсклеспром», в котором банк ВТБ также принимал финансовое участие. Мы надеемся продолжить взаимовыгодное сотрудничество с нашим деловым партнером, способствуя дальнейшему развитию его деятельности».

В июле 2016 года состоялся запуск II очереди лесопильного производства ООО «Харовсклеспром», входящего в Группу компаний «Вологодские лесопромышленники». Реализация проекта осуществляется при поддержке ВТБ – банком был установлен кредитный лимит на группу компаний в сумме более 1,3 млрд рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» – одно из крупнейших лесопромышленных объединений Северо-Запада страны, с 2003 года входит в Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России. Предприятия Группы осуществляют заготовку деловой древесины, производство пиломатериалов экспортного качества и реализацию на внешние рынки и на территории РФ, лизинговые операции, разработку и реализацию инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе.