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ВТБ финансирует рязанского производителя металлоконструкций по программе льготного кредитования

Банк ВТБ предоставит одному из крупнейших производителей мостовых и дорожных ограждений в ЦФО — АО «Точинвест» (входит в ГК ФПК «Инвест») — кредитную линию в размере 550 млн рублей по Программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, которую реализует Корпорация МСП совместно с Банком России. Финансирование предоставлено по льготной ставке 10% годовых на 4 года и будет направлено на пополнение оборотных средств.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский отметил: «Для банка ВТБ одной из стратегических задач является поддержка компаний сегмента средний бизнес. И мы активно наращиваем работу с этим сегментом, в чем нам помогает новый инструмент государственной поддержки — программа льготного кредитования МСБ, реализуемая федеральной Корпорацией МСП совместно с Банком России. Так, мы поддержали одного из лидеров в производстве мостовых и дорожных ограждений центрального округа. Уверен, что ФПК „Инвест“ с нашей помощью сможет эффективнее и качественнее работать на благо региона».

Руководитель АО «Точинвест» Илья Болотов отметил: «Интенсивное развитие сети отечественных автомобильных дорог и повышение их качества открывают новые возможности для предприятий в сфере индустрии дорожного хозяйства. Инвестиции по льготным ставкам помогают развивать производство, внедрять новые технологии, открывать новые рабочие места и повышать налоговые отчисления в местные бюджеты. При финансовой поддержке банка ВТБ по Программе 6,5 мы сможем сделать наши дороги лучше и безопаснее для всех участников движения».