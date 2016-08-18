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Сбербанк и Правительство Республики Коми заключили соглашение о сотрудничестве

Сбербанк и Правительство Республики Коми заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и врио Главы Республики Коми Сергей Гапликов. Предмет соглашения — развитие социально-экономического потенциала региона.

В числе направлений сотрудничества, предусмотренных соглашением, — консультирование по вопросам долгосрочной долговой политики, разработка и финансирование инвестиционных проектов, создание и развитие многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Соглашение предусматривает также кредитование республиканского и местных бюджетов, привлечение российских и иностранных инвесторов к финансированию проектов Республики.

«Экономика Республики Коми обладает большим потенциалом, реализация которого выведет регион на новый уровень развития, — отметил Герман Греф. —Наше соглашение поможет решить эту задачу».

«Для Республики Коми Сбербанк является надёжным стратегическим партнёром. Мы заинтересованы в участии Сбербанка в крупных инвестиционных проектах, направленных на развитие территории. У нас большие перспективы по реализации совместных проектов в рамках освоения Арктической зоны», —отметил Сергей Гапликов.

В настоящее время доля Сбербанка в кредитовании бюджета Республики Коми превышает 70%, в кредитовании муниципалитетов региона — 50%.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.