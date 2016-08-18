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Альфа-Банк запускает интернет-платформу для трансграничных переводов «Альфа-Мир»

Альфа-Банк Холдинг объявляет о запуске интернет-платформы переводов «Альфа-Мир». Россия и Беларусь стали первыми странами, где начал работать новый сервис.

«Альфа-Мир» — первый сервис моментальных международных переводов в интернет-банке между частными клиентами Альфа-Банка в разных странах. Сервис предоставляет клиентам банка возможность перевода по упрощенным реквизитам с моментальным зачислением средств. Для совершения перевода пользователю достаточно одного реквизита: номера телефона, номера счета, карты. Комиссия за перевод составит от 1%. Предусмотрена конвертация в четыре валюты. Данная услуга является уникальной на банковском рынке СНГ.

«Альфа-Мир» является очередным примером эффективной деятельности Альфа-Банка как международной финансовой группы. Международные переводы — востребованная услуга среди клиентов Альфы во всех странах присутствия, и сейчас мы сделали максимально удобный сервис для людей, которые выбрали Альфа-Банк в России и Беларуси. Этот проект дополняет синергию активного взаимодействия российского и белорусского Альфа-Банка в сфере синдицированного и корпоративного кредитования, финансирования и развития двусторонней внешней торговли, расчетном бизнесе«, — комментирует запуск Полина Ильина, директор по развитию бизнеса Альфа-Банк Холдинг.

«В ИТ мы ставим цель максимально переиспользовать опыт, культуру и технологии банков Холдинга «Альфа-Банк» для построения технологически продвинутых сервисов. В проекте Альфа-Мир мы пошли дальше — создали единую платформу, площадку для взаимодействия между банками, на базе которой могут строиться межбанковские сервисы в будущем. Платформа учитывает перспективные направления развития корпоративной архитектуры, строится в соответствии с идеологией экосистемы приложений, удовлетворяет требованиям безопасности, что в будущем даст нам возможность реализовывать удобные и востребованные услуги для клиентов Альфа-Банка в любой стране присутствия Холдинга. Команды Альфа-Банка России, Беларуси и Холдинга проделали большую работу, не только реализовав востребованный сервис, но и заложив фундамент для дальнейшего развития», — Мартин Пилецки, руководитель блока информационных технологий Альфа-Банка.

По прогнозам банка, новый сервис будет востребован с учетом растущей динамики денежных переводов между частными лицами в Беларуси и России. По данным Центробанка РФ, в 2015 году объем трансграничных переводов из России в Беларусь составил в эквиваленте 230 млн долл., из Беларуси в Россию — 122 млн долл. Средний чек по переводам из России в Беларусь в прошлом году сложился в эквиваленте 273 долл., из Беларуси в Россию — 402 долл. Общий объем трансграничных переводов Россия — СНГ — 11 058 млн долл, из которых на долю Казахстана, Украины и Белоруссии приходится 1 996 млн долл (18,05%). В Россию из стран СНГ — 3 873 млн долл из которых 2 000 млн долл (51,6%) переводов совершилось из Казахстана, Белоруссии и Украины.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 36,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2015 года составила 32 млн. долларов США.

По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около 194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн физических лиц (с учетом 2.6 млн розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 745 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.