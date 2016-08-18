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"Ошибочно думать, что ВИЧ – болезнь социально-неблагополучных групп населения". В Иркутске стартовала акция "Сдай тест на ВИЧ!"

Работа по профилактике ВИЧ-инфекции в Иркутской области организована на одном из самых высоких уровней в стране. Об этом сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай на открытии Всероссийской акции «Сдай тест на ВИЧ!».

Акция, проводимая Министерством здравоохранения Российской Федерации при содействии регионального министерства здравоохранения, а также Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, стартовала в Иркутске 16 августа. Столица Приангарья стала первым из десяти крупных городов России, где пройдут мероприятия акции.

Ежедневно, в период с 16 по 23 августа, на первом этаже торгово-развлекательного центра «КомсоМолл» будет работать специальный павильон, в котором каждый желающий сможет бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест и в течение 15 минут узнать свой ВИЧ-статус, а также получить консультации специалистов по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

Тестирование проводится путем забора капиллярной крови. Время работы павильона: с 12:00 до 20:00.

Участие в открытии акции приняли директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай, помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова, заместитель директора офиса ВОЗ в РФ Татьяна Колпакова, министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, главный специалист Минздрава России по Сибирскому федеральному округу по вопросам ВИЧ-инфекции Юлия Плотникова, ректор Иркутского государственного медицинского университета Игорь Малов, а также министр спорта региона Илья Резник и директор хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Василий Донских.

Личный пример ответственного отношения к здоровью иркутянам и гостям областного центра продемонстрировали члены хоккейного клуба «Байкал-Энергия». Спортсмены первыми прошли тестирование на ВИЧ.

– Сегодня ВИЧ-инфекция – это серьезный вызов не только для каждого человека, но и для общества в целом, для государства. За последние годы в вопросах профилактики ВИЧ произошли существенные изменения. Увеличен охват тестированием, более чем в 5 раз возросло число лиц, получающих антиретровирусную терапию. Однако важнейшую роль в предупреждении распространения ВИЧ продолжает играть профилактика, в основе которой – ответственное отношение к своему поведению, включая регулярное тестирование на ВИЧ. Поэтому акции, подобные той, которую мы открываем сегодня, становятся постоянными, охватывая все больше людей. Стоит сказать, что в Иркутской области профилактическая работа организована на одном из самых высоких в стране уровней, и ее результаты заметны. Надеюсь, что дальнейшая активная деятельность в этом направлении будет способствовать остановке распространения этого социального заболевания, – отметил Олег Салагай.

Как пояснила Ляля Габбасова, акция «Сдай тест на ВИЧ!» проводится в рамках масштабной коммуникационной кампании Министерства здравоохранения РФ, направленной на информирование населения о профилактике ВИЧ. Основная задача мероприятия – привлечение внимания людей к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИД, доведение информации о заболевании и мерах профилактики, разрушение мифов и стереотипов, мотивирование к прохождению тестирования на ВИЧ.

– Ошибочно думать, что ВИЧ – болезнь социально-неблагополучных групп населения. Столкнуться с этим заболеванием может абсолютно любой человек. По статистике, на сегодняшний день в Иркутской области преобладает половой путь передачи вируса – на него приходится более 75% случаев заражения. Поэтому проходить регулярное тестирование необходимо каждому, – подчеркнул Олег Ярошенко.

По информации главы регионального минздрава, в 2015 году в Иркутской области зафиксировано снижение заболеваемости ВИЧ на 0,5%, в городе Иркутске – на 12,5%.

Более 97% детей, родившихся в прошлом году в Приангарье от ВИЧ-положительных матерей, появились на свет здоровыми. С начала 2016 года в регионе на 24% увеличился охват антиретровирусной терапией, что позволило обеспечить препаратами всех нуждающихся. В области разработан комплекс мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, ориентированный на различные возрастные и социальные группы населения. В 2015 году всеми видами профилактических мероприятий было охвачено почти 1,5 млн. человек, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.