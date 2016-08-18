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Кризис 1998-го для начинающих предпринимателей стал настоящим «боевым крещением»

17 августа 1998 года правительство России во главе с Сергеем Кириенко объявило дефолт. Каким был тот день? Чему научил кризис? И возможно ли повторение сценария 18-летней давности сегодня?

18 лет назад, 17 августа 1998 года, в стране был объявлен дефолт. Иркутский предприниматель, совладелец салона M-Studio и Design Bar Михаил Григорьев вспоминает:

«Это было полной неожиданностью. Услышал эту новость по ТВ, тогда не было понятно, что именно это означает».

Понятно, однако, стало совсем скоро: экономический кризис 1998 года в России стал одним из самых тяжелых в истории страны. Однако и он научил многому, а для начинающих тогда свою деятельность предпринимателей стал настоящим «боевым крещением». «Кризис научил тому, что все проходит и все будет хорошо, любой кризис – новые возможности и изменения», – делится Михаил Григорьев, бизнесмен с почти 20-летним стажем.

Немало возможностей принесла экономическая ситуация 1998 года и инвесторам. Сергей Малых, директор ОАО УК «Байкальский капитал», тогда был студентом Политеха и проходил практику в финансовой компании «Сивер».

«Накануне, прочитав книгу Самуэльсона ‘Экономика’, наблюдал, как сотрудники компании сетовали на то, что фондовый рынок ведет себя не адекватно, – вспоминает он. – Шел по Урицкого перед выходными, и меня ‘стрельнула’ мысль: если фондовый рынок так ведет себя, значит валюта неизбежно девальвируется. Увидев менял валюты, решил непременно обменять деньги, отложенные на аренду квартиры, на доллар.

Развязка не заставила себя долго ждать: буквально через несколько дней рубль рухнул, я побежал сразу же и обменял доллары на рубли. В итоге хватило заплатить в этот же день за аренду за несколько месяцев вперед и купить себе телевизор.

Так что тот кризис запомнился мне первой успешной спекуляцией. Не зря говорят: кризис – время возможностей, если быстро принимать обдуманные решения».

На вопрос, возможно ли повторение сценария 98-го года сегодня, Сергей Малых отвечает утвердительно. «Любая страна, пусть даже самая экономически развитая, подвержена рыночным рискам, – говорит он. – Иначе почему рынок закладывает стоимость за суверенный долг? Очевидно – компенсировать возможные риски. Проблематика нынешней финансовой системы как раз в жестком его регулировании.

В таких условиях система не способна быстро адаптироваться к изменению рыночных условий. И, казалось бы, находясь под полным контролем и в полной уверенности регулятора в надежности, может преподнести сюрпризы».

17 августа 1998 года российское правительство объявило о введении «комплекса мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики». На 90 дней приостанавливалось исполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, сделкам на срочном рынке и залоговым операциям. Обслуживание государственных краткосрочных облигаций (ГКО) было остановлено. Одновременно с этим Банк России перешел на плавающий курс рубля. Так в российском экономическом лексиконе появились слова «дефолт» и «девальвация».

Экономический кризис 1998 года в России стал одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории страны. Основными причинами дефолта (приостановки платежей по внутреннему долгу) стали огромный государственный долг России, порожденный обвалом азиатских экономик кризис ликвидности, низкие мировые цены на сырье, составлявшее основу экспорта России, а также популистская экономическая политика государства и строительство пирамиды ГКО (государственные краткосрочные обязательства). Особенностью кризиса являлось то, что в мировой истории еще не было случаев, когда государство объявляло дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте.