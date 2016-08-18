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В Иркутской области за долги был продан грузовой фургон предпринимателя, но денег не хватило на погашение и половины суммы долга

Судебные приставы г. Усолье-Сибирское Иркутской области наложили арест на фургон должника. Индивидуальный предприниматель длительный период времени не производил отчислений в налоговую службу и просрочил кредитную задолженность. К тому же он не оказывал помощи своему малолетнему сыну. Общая сумма задолженности составила порядка 2 млн рублей.

Судебные приставы установили, что в собственности у предпринимателя имеется грузовой фургон марки Fuso Canter, 2011 года выпуска. Должника предупредили, что если задолженность не будет оплачена в установленный законом срок, грузовик будет арестован. Соответствующих мер со стороны должника не поступило. В результате фургон был арестован и продан с публичных торгов за 900 тыс. рублей.

Оставшуюся сумму должник обязался изыскать и произвести оставшуюся оплату долга в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.