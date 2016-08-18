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Александр Битаров: Объем трансфертов муниципалитетам в 2016 году сохранился на уровне 2015 года. Прорабатывается вопрос о дополнительной поддержке

Ежегодно из областного бюджета муниципальным образованиям (МО) Иркутской области предоставляются межбюджетные трансферты, которые направляются на финансирование расходных обязательств органов местного самоуправления.

Как отметил первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров, Правительство проводит активную работу с органами местного самоуправления по решению первоочередных задач на территориях муниципальных образований - это своевременная выплата заработной платы, погашение задолженности и оплата текущих платежей по коммунальным услугам. В регионе существует практика опережающего финансирования трансфертов из областного бюджета на основании обращений глав МО области.

В текущем году в соответствии с Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год» объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, который направляется на исполнение расходных обязательств органов местного самоуправления, установлен в сумме 4 467,1 млн. рублей, что соответствует объему поддержки из областного бюджета за аналогичный период 2015 года.

В настоящее время Правительством области также прорабатывается вопрос о дополнительной поддержке муниципальных образований до конца 2016 года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.