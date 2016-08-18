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У «БайкалБанка» отозвана лицензия

В четверг, 18 августа, ЦБ РФ отозвал лицензию у «БайкалБанка» (Улан-Удэ). В Иркутске у банка был открыт операционный офис. Напомним, что неделю назад в суде банк добился приостановки действия предписания ЦБ.

Решение об отзыве лицензии было принято Банком России «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России).

В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества БайкалБанк (ПАО) неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. После исполнения требований надзорного органа о надлежащей оценке принимаемых кредитных рисков банк полностью утратил собственные средства (капитал).

Руководство и собственники БайкалБанк (ПАО) не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности, декларируемые ими меры по восстановлению финансовой устойчивости не привели к удовлетворительному результату.

Кроме того, в августе текущего года в условиях введенных надзорным органом в отношении БайкалБанк (ПАО) ограничений руководством и собственниками банка осуществлены схемные операции и сделки, направленные на вывод активов», - отмечается в сообщении ЦБ.

В БайкалБанк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов БайкалБанк (ПАО) на 01.08.2016 занимал 230 место в банковской системе Российской Федерации.