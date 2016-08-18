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В Иркутске поймали мошенниц, похитивших у пенсионерки ювелирные изделия на 200 тысяч рублей

В Иркутской области по горячим следам задержаны две женщины-цыганки, которые обманным путём похитили у пенсионерки ювелирные изделиями и более 200 тысяч рублей.

Накануне в полицию Братска обратилась 75-летняя местная жительница с заявлением о хищении всех её сбережений, а также золотых украшений. В ходе первоначальных разбирательств полицейские установили, что предполагаемые аферистки скрылись с места преступления на автомобиле «Жигули» и выехали из города. Незамедлительно для их задержания были ориентированы наружные экипажи ГИБДД. Спустя несколько часов в Тулуне обнаружили разыскиваемую машину, женщины были доставлены в отдел полиции.

Как предварительно установили следователи, злоумышленницы встретили пожилую братчанку на улице и при беседе убедили её пройти обряд очищения от якобы наложенной порчи. Сначала жертва передала им 20 тысяч рублей, которые недавно сняла со сберегательной книжки, а на следующий день отдала оставшиеся накопления.

При обыске у задержанных, которые приехали из Красноярского края, были изъяты краденные украшения и деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.