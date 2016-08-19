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Несколько жителей Нижнеилимского района стали жертвами мошенников

По информации ОМВД России по Нижнеилимскому району, с начала года в дежурной части районного отдела МВД уже поступило несколько десятков заявлений о телефонных махинациях, в результате которых у граждан похитили сбережения. Сейчас полицейские разыскивают преступников.

В начале месяца 73-летней жительнице города Железногорска позвонила женщина, представившаяся работником регистратуры местной поликлиники.

Она сообщила, что у пенсионерки очень плохие анализы крови. Мошенница предложила приобрести дорогостоящие лекарства, чтобы пенсионерка смогла избежать якобы грозившей ей парализации. Пожилая женщина отправила 500 тысяч рублей за чудодейственную вакцину, после чего мошенница исчезла.

Оперативники установили, что номер, с которого звонили, был зарегистрирован в Челябинске.

Спустя некоторое время после этого случая, в дежурную часть полиции обратился 45-летний житель Железногорска. Он рассказал, что он по объявлению на интернет-сайте решил приобрести GPS навигатор. Он позвонил по указанному в объявлении телефону, договорился о цене и отправил деньги на указанный счет. Сразу же после этого связь с «продавцом» пропала, а объявление о продаже с сайта удалили.