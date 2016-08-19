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В Приангарье при участии Интерпола обнаружены четыре разыскиваемые иномарки

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудники Национального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области совместно с экспертно-криминалистическим центром и коллегами из Японии обнаружили четыре автомобиля марки Toyota, находящихся в федеральном розыске. Полицейские установили изначальные номера машин.

В ходе проверки информации было обнаружено, что иномарки похитили в период с 2005 по 2014 годы. Установлено, что внедорожник Land Cruiser был похищен у жителя Москвы, компактный хэтчбек Vitz – у красноярца. Владельцами еще двух седанов оказались жители Приангарья: Premio был похищен в Братске и Mark-II – в Усольском районе.

В настоящее время автомобили помещены на арестплощадку и в ближайшее время будут возвращены потерпевшим. Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших транспортные средства.