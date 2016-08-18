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В четырёх читинских офисах Сбербанка работают Центры обслуживания населения ООО «УК Регион»

На базе четырёх офисов Сбербанка в Чите работают центры обслуживания населения ООО «УК Регион». В центрах жители города могут получить информацию по своим начислениям за коммунальные услуги и сразу же оплатить счета через сервисы Сбербанка.

- Центры обслуживания управляющих компаний, открываемые на базе офисов банка, позволяют населению получать спектр услуг в одном месте. Так, пользуясь услугами такого центра, сначала читинцы могут уточнить информацию по начислению платежей за коммунальные услуги, сверить сумму задолженности и сразу же провести необходимые платежи любым удобным способом. При этом управляющие компании экономят средства на содержании собственных агентских точек, – отмечает начальник отдела платёжных сервисов Читинского отделения Сбербанка Виктор Орлов.

Напомним, с июля текущего года оплата счетов в пользу компании ООО «УК Регион» через Сбербанк осуществляется без комиссии.

Центры обслуживания ООО «УК Регион» работают в офисах Сбербанка в Чите по адресам: ул.Ленина, 24; ул.Новобульварная, 8; ул.Комсомольская, 62; ул.Бутина, 28.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

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