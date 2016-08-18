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В четырёх читинских офисах Сбербанка работают Центры обслуживания населения ООО «УК Регион»18 августа 2016
На базе четырёх офисов Сбербанка в Чите работают центры обслуживания населения ООО «УК Регион». В центрах жители города могут получить информацию по своим начислениям за коммунальные услуги и сразу же оплатить счета через сервисы Сбербанка.
- Центры обслуживания управляющих компаний, открываемые на базе офисов банка, позволяют населению получать спектр услуг в одном месте. Так, пользуясь услугами такого центра, сначала читинцы могут уточнить информацию по начислению платежей за коммунальные услуги, сверить сумму задолженности и сразу же провести необходимые платежи любым удобным способом. При этом управляющие компании экономят средства на содержании собственных агентских точек, – отмечает начальник отдела платёжных сервисов Читинского отделения Сбербанка Виктор Орлов.
Напомним, с июля текущего года оплата счетов в пользу компании ООО «УК Регион» через Сбербанк осуществляется без комиссии.
Центры обслуживания ООО «УК Регион» работают в офисах Сбербанка в Чите по адресам: ул.Ленина, 24; ул.Новобульварная, 8; ул.Комсомольская, 62; ул.Бутина, 28.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru