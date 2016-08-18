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Организации Бурятии используют интернет-банк Сбербанка для проведения операций по счетам

С начала 2016 года более 2 тысяч предприятий и организаций Бурятии подключили интернет-банкинг Сбербанк Бизнес Онлайн для проведения банковских операций. Сегодня общее количество организаций, использующих интернет-банк Сбербанка, превышает 7,5 тысяч.

- Сбербанк Бизнес Онлайн позволяет управлять финансовыми потоками через Интернет без посещения офиса банка, - рассказала начальник отдела транзакционного бизнеса Бурятского отделения Сбербанка Юлия Сагайдак. – С его помощью можно отправлять и принимать электронные платёжные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам и остаткам, обмениваться с сотрудниками Сбербанка сообщениями свободного формата.

Операции через Сбербанк Бизнес Онлайн проводятся посредством интернет-браузера. В системе реализован специальный механизм защиты, предполагающий аутентификацию и подтверждения документов одноразовыми паролями, передаваемыми посредством SMS-сообщений, а также посредством ключей электронной подписи.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 подразделения по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.