Организации Бурятии используют интернет-банк Сбербанка для проведения операций по счетам

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Организации Бурятии используют интернет-банк Сбербанка для проведения операций по счетам18 августа 2016
С начала 2016 года более 2 тысяч предприятий и организаций Бурятии подключили интернет-банкинг Сбербанк Бизнес Онлайн для проведения банковских операций. Сегодня общее количество организаций, использующих интернет-банк Сбербанка, превышает 7,5 тысяч.
- Сбербанк Бизнес Онлайн позволяет управлять финансовыми потоками через Интернет без посещения офиса банка, - рассказала начальник отдела транзакционного бизнеса Бурятского отделения Сбербанка Юлия Сагайдак. – С его помощью можно отправлять и принимать электронные платёжные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам и остаткам, обмениваться с сотрудниками Сбербанка сообщениями свободного формата.
Операции через Сбербанк Бизнес Онлайн проводятся посредством интернет-браузера. В системе реализован специальный механизм защиты, предполагающий аутентификацию и подтверждения документов одноразовыми паролями, передаваемыми посредством SMS-сообщений, а также посредством ключей электронной подписи.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 подразделения по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.