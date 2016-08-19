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Уникальные лавочки появились на набережной Иркутска (фоторепортаж)

Новая жизнь для любимой многими горожанами «старой» набережной города: на аллее от Глазковского моста до памятника Александру III появилось 70 необычных лавочек. Каждая лавочка уникальна: их украшают строки литературных произведений, а также высказывания известных людей, посвященные Иркутску. Такой подарок преподнёс Сбербанк горожанам и городу в его юбилейный год.

Возвышенные, добрые, трогательные слова о столице Приангарья – повод по-другому взглянуть на город,проникнуться гордостью за него и полюбить его ещё сильнее. Между прочим, цитаты выбирали сами иркутяне, которые тепло относятся к родному городу и хотят сделать его лучше, а также передать этот заряд на добрые дела другим жителям и гостям города.

Председатель Байкальского банка Сбербанка России Анатолий Песенников рассказал:

«Мы решили подарить горожанам лавочки в том месте,где они действительно необходимы, где люди проводят много свободного времени. Мы сделали 70 лавочек, их будут устанавливать вдоль бульвара Гагарина в течение всего августа. Хочу сказать огромное спасибо общественности, журналистам, блогерам, которые нам помогали в этом деле. Надеюсь, что наш подарок окажется полезным для Иркутян. Ещё раз поздравляю всех с юбилеем города».

Сбербанк верит, что этот проект вдохновит компании и горожан на активное участие в жизни города. Ведь это не только забота властей, но и каждого его жителя. Иркутск можно и нужно делать более комфортным, уютным, более дружелюбным, ярким и запоминающимся.

Самые яркие моменты мероприятия запечатлела корреспондент SIA.RU Екатерина Бутина. Подробности смотрите в фоторепортаже.