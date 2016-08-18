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Долги и кредиты. Сергей Левченко прокомментировал финансовую политику Иркутской области

Иркутская область занимает одно из первых мест в России по показателю темпов роста наполняемости бюджета. Он равен 117 процентам. Об этом сказал глава региона Сергей Левченко. Он отметил, что у региона хорошие результаты по ряду финансовых показателей в сравнении с другими субъектами РФ. Иркутская область имеет один из самых низких уровней долговой нагрузки. По этому показателю она занимает 13-е место среди субъектов РФ и второе среди субъектов Сибирского Федерального округа.

- Мы получили бюджет с долгом, который на конец прошлого года составлял 21,1 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2016 года мы его снизили почти на треть. Что-то выплатили сами, что-то – с привлечением бюджетных кредитов, - сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. – Сейчас мы не привлекаем коммерческие кредиты, а там, где есть возможность, переводим их в бюджетные.

Привлечение бюджетных кредитов позволило региону погасить часть долгов коммерческим банкам и сэкономить на их обслуживании.

Так, в феврале и августе этого года регион получил бюджетные кредиты на 3,7 млрд рублей и 0,4 млрд рублей соответственно под 0,1% годовых. Деньги были направлены на досрочное погашение коммерческих кредитов, которые регион привлекал ранее. Это позволило сократить расходы по уплате процентов на 606 млн рублей.

В августе регион заключил контракты со Всероссийским банком развития регионов на открытие кредитных линий на общую сумму 6 млрд рублей под 11,48% годовых. Эти деньги планируется использовать для покрытия кассовых разрывов, которые могут возникнуть при исполнении областного бюджета.

Это обусловлено периодичностью поступления основных источников доходов областного бюджета, в частности налоговых сборов. В этом случае регион сможет брать суммы на несколько дней по предоставленным кредитным линиям и возвращать их, как только поступят доходы, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.