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Полиция призывает горожан помочь в поиске преступника, выстрелившего из пневмопистолета в глаз иркутянину

В Иркутске полиция ведет розыск преступника, который 17 августа в дневное время выстрелил в глаз 41-летнему жителю областного центра.

По предварительной информации неизвестный человек, находящийся на территории одного из заброшенных корпусов бывшего ИВВАИУ, внезапно выстрелил в подошедшего к нему мужчину пневматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший с ранением глаза госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют мотивы совершенного деяния. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в распоряжении сыщиков имеется фотография и фрагмент видеозаписи, на которой запечатлен предполагаемый преступник. Полицейские призывают иркутян оказать содействие в установлении личности разыскиваемого.