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Почта России выпустила открытку к форуму «Байкал 2020»

С 21 по 28 августа на Малом море в Ольхонском районе пройдет международный молодежный форум «Байкал-2020». Специально к этому событию УФПС Иркутской области выпустило дизайнерские открытки-сувениры со стилизованным изображением почтового ящика и символикой форума. Гости и участники фестиваля смогут приобрести открытку и отправить ее в любую точку мира 27 августа на самом мероприятии.

Открытка с международного форума «Байкал-2020» продолжит серию коллекционных открыток, которые Почта России выпускает ограниченным тиражом к заметным событиям в культурной жизни страны (театральный фестиваль «Золотая Маска», образовательно-просветительский проект «Место встречи с искусством», интерактивная выставка-аллюзия «Шекспир/тайна/400», фестиваль садов и цветов «Moscow Flower Show», выставка-иллюзия «Алиса в Стране чудес» и многие другие).

Эти открытки традиционно пользуются большой популярностью у посткроссеров и коллекционеров.