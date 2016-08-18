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Райффайзенбанк приступил к эмиссии национальных карт «Мир»

Райффайзенбанк и Национальная система платежных карт (НСПК) объявляют о начале выпуска дебетовых карт «Мир» с чипом.

Для клиентов, получающих заработную плату на счет в Райффайзенбанке, предусмотрено бесплатное годовое обслуживание.

«Мы рады принимать участие в таком масштабном и значимом национальном проекте, - говорит Дамьен Леклер, начальник управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка. – Команда НСПК постоянно работает над реализацией новых возможностей карты «Мир». Мы уверены, что очень скоро наши клиенты во всех регионах присутствия Райффайзенбанка смогут по достоинству оценить результат этой работы».

«Райффайзенбанк стал одним из первых банков–участников платежной системы «Мир». И первый, присоединившийся к «Миру», иностранный банк, работающий в России. Уже много лет банк является одним из лидеров отечественного рынка банковских карт и предлагает свои карточные продукты всем категориям клиентов. Мы убеждены, что результатом нашего сотрудничества станет новая многофункциональная банковская карта «Мир», которая станет одним из самых востребованных продуктов банка, – сказала Ольга Рабадзей, начальник управления Департамента развития продуктов и бизнеса АО «НСПК».

Напомним, с апреля 2016 года держатели карт «Мир» могут запрашивать баланс и снимать наличные денежные средства в сети банкоматов Райффайзенбанка, а также в кассах филиалов и дополнительных офисах банка.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 12-е место по размеру активов за первое полугодие 2016 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 7-м месте в России по объему средств частных лиц и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц за первое полугодие 2016 года.Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках. Более 51 000 сотрудников банка обслуживают 14,9 миллиона клиентов в более чем 2 700 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. В декабре 2015 года выпущены первые карты «Мир». На сегодняшний день участниками платежной системы «Мир» стали 128 банков, часть из них приступили к выпуску карт «Мир» и подключению своих устройств (банкоматов и терминалов) к их приему. Планируется, что карта «Мир» получит максимальное распространение в России, также предусматривается выход карты за рубеж за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами. Уже выпущены карты «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB, подписано соглашение о выпуске ко-бейджинговых карт «Мир»-AmEx. Оператором платежной системы «Мир» является акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК). Задачи НСПК – обеспечение бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России, построение и развитие российской системы платежных карт. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платежного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).

Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru, официальный сайт АО «НСПК» www.nspk.ru