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Райффайзенбанк приступил к эмиссии национальных карт «Мир»18 августа 2016
Райффайзенбанк и Национальная система платежных карт (НСПК) объявляют о начале выпуска дебетовых карт «Мир» с чипом.
Для клиентов, получающих заработную плату на счет в Райффайзенбанке, предусмотрено бесплатное годовое обслуживание.
«Мы рады принимать участие в таком масштабном и значимом национальном проекте, - говорит Дамьен Леклер, начальник управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка. – Команда НСПК постоянно работает над реализацией новых возможностей карты «Мир». Мы уверены, что очень скоро наши клиенты во всех регионах присутствия Райффайзенбанка смогут по достоинству оценить результат этой работы».
«Райффайзенбанк стал одним из первых банков–участников платежной системы «Мир». И первый, присоединившийся к «Миру», иностранный банк, работающий в России. Уже много лет банк является одним из лидеров отечественного рынка банковских карт и предлагает свои карточные продукты всем категориям клиентов. Мы убеждены, что результатом нашего сотрудничества станет новая многофункциональная банковская карта «Мир», которая станет одним из самых востребованных продуктов банка, – сказала Ольга Рабадзей, начальник управления Департамента развития продуктов и бизнеса АО «НСПК».
Напомним, с апреля 2016 года держатели карт «Мир» могут запрашивать баланс и снимать наличные денежные средства в сети банкоматов Райффайзенбанка, а также в кассах филиалов и дополнительных офисах банка.
Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. В декабре 2015 года выпущены первые карты «Мир». На сегодняшний день участниками платежной системы «Мир» стали 128 банков, часть из них приступили к выпуску карт «Мир» и подключению своих устройств (банкоматов и терминалов) к их приему. Планируется, что карта «Мир» получит максимальное распространение в России, также предусматривается выход карты за рубеж за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами. Уже выпущены карты «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB, подписано соглашение о выпуске ко-бейджинговых карт «Мир»-AmEx. Оператором платежной системы «Мир» является акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК). Задачи НСПК – обеспечение бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России, построение и развитие российской системы платежных карт. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платежного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).
Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru, официальный сайт АО «НСПК» www.nspk.ru