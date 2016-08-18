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Движение по реконструированному участку Байкальского тракта с 16 по 18 км откроется 23 августа

Движение по участку новой дороги Байкальского тракта с 16 по 18 км откроется 23 августа. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. Сейчас на этом участке заканчиваются работы по укладке асфальтобетона, завершается обустройство обочин. Кроме этого, будет установлено барьерное ограждение, выполнен монтаж опор освещения, сигнальных столбиков, дорожных знаков, сделан водоотвод, нанесена дорожная разметка.

В целом по объекту сейчас произведены следующие работы: строительство мостов через ручей Волчий Ключ – 90%, путепровод в п. Пивовариха – 80%, путепровод в п. Молодежный – 15%, отсыпка земляного полотна - 46%, устройство дорожной одежды – 17%, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Напомним, подрядчик работ по контракту - ООО «ЗБСМ МК-162». Общая стоимость контракта на два года – около 3 млрд рублей, почти половина из них – средства федерального бюджета. Срок сдачи 1 и 2 этапа объекта реконструкции с 12 по 21 км – 30 октября 2017 года.