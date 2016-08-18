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В Иркутской области задержаны должностные лица, причастные к возникновению массового заболевания детей

В Иркутской области задержаны руководители психоневрологического интерната, а также начальник территориального отдела Роспотребнадзора, причастные к возникновению массового заболевания детей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области продолжается расследование ряда уголовных дел по факту массового заболевания воспитанников областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Черемховский психоневрологический интернат», в результате которого наступила смерть четверых детей.

По версии следствия, должностные лица психоневрологического интерната допустили массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией.

С 24 июля по 17 августа 2016 года в медучреждения были госпитализированы 45 воспитанников. На сегодняшний день четверо детей скончались, трое воспитанников находятся в отделении реанимации.

Следователями регионального СК России в рамках расследования уголовных дел о гибели детей вследствие инфекционного заболевания задержаны лица, чьи действия (бездействие) непосредственно повлекли возможность возникновения массового заболевания: директор и заместитель директора психоневрологического интерната, а также начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах. Решается вопрос о предъявлении им обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), и избрании меры пресечения.

Кроме того, следствием установлены нарушения системного характера, совершенные как в организации деятельности социального учреждения, так и в организации его медицинского сопровождения.